Охранять гуляния школьников на "Алых парусах" будут более 300 бойцов Росгвардии

В ночь с пятницы на субботу более 300 сотрудников Росгвардии будут следить за порядком на празднике выпускников "Алые паруса".

Около 300 сотрудников ОМОН, вневедомственной охраны и подразделений лицензионно-разрешительной работы ГУ Росгвардии выйдут на Дворцовую площадь в ночь с 23 на 24 июня. Бойцы национальной гвардии будут следить за безопасностью участников праздника выпускников "Алые паруса".

По данным пресс-службы ГУ Росгвардии по Петербурге и Ленобласти, на площади будет 35 тысяч выпускников. Вчерашние школьники приехали на масштабный праздник из других регионов и даже соседних стран. Кроме того, на главной площади Северной столицы соберутся 45 тысяч приглашенных зрителей концерта. Также Росгвардия будет обеспечивать безопасность и тысяч петербуржцев, которые придут посмотреть на музыкальное шоу в акватории Невы, в сопровождении светового и пиротехнического представления.

Подробнее о программе праздника и о том, как добраться до места можно прочитать в материале Piter.tv: Алые паруса: дата проведения, программа, движение транспорта.