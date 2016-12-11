Ох уж эти детки: мама-блогер в Instagram каждый день учит сына жизни

Чем только интернет-батюшка не радует и не огорчает своих любимых пользователей: это и комедия, и трагедия одновременно. Так, например в Instagram появилась новая знаменитость — Галина Беретта, которая завела профиль в микроблоге, чтобы контролировать жизнь сына, а главное — заботиться о его здоровье. "Ну, разве не прелесть", — воскликнете вы, а сын Галины Беретты безмолвно вздрогнет

В конце января некая Галя Беретта завела аккаунт в Инстаграме. Причиной регистрации в популярной социальной сети, ориентированной на медиа-сообщения, послужила тяга матери общаться с дочерью Осаной, сыном Эдуардом и его женой Яной. За непродолжительный срок своего пребывания на платформе Instagram женщина с исправностью кауч-мастера ежедневно даёт житейские советы, рассказывает, как живётся в санатории "Сосновый бор" и просто рассуждает о жизни.

В первом ролике Беретта просит своего сына рассказать, что он кушал и "дышал ли сегодня на улице". Затем Галина записала ещё несколько видео: о том, что санаторий похож на дом престарелых, что сын "постоянно жуёт" и что его жене Яне стоит поменьше для него готовить.

В других же видео Галя просто делится о своих похождениях в санатории "Сосновый бор", о подозрительном запрете на алкоголь и своём друге-баянисте.

Популярность к женщине пришла после того, как её видео у себя на странице опубликовала Лера Кудрявцева, и сказала, что их мамы очень крепко дружат. В свою очередь Галина передала привет звёздной дочери своей подруги, пожелала ей здоровья, а так же плевать на мужиков, ибо они — далеко не самое главное в жизни!

Видео: Instagram, galina_merts