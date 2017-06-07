Огромную мину вынесло течением к Васильевскому острову в Петербурге

В Ленобласти саперы обезвреживали очередную большую мину

Накануне в Ленобласти саперы обезвреживали очередную мину времен Второй мировой войны, которую вынесло невским течением к берегу на Васильевском острове. Снаряд нашли в устье Малой Невы, невдалеке от нового стадиона "Арена – Санкт-Петербург".

Предположительно, найденный снаряд был советской миной образца 1931 года. Весил снаряд две с лишним сотни килограммов. Как рассказали в ЗВО, одна такая мина способна уничтожить целый корабль. В годы Великой отечественной такими снарядами минировали акватории.

Гальваноударная мина была деактивирована вместе со многими другими. Саперы "оптом" уничтожили 300 снарядов, гранат и мин. Все эти боеприпасы были обнаружены на территории Петербурга и Ленинградской области. Чтобы их уничтожить, нужен был 41 кг тротила.

Видео: архив