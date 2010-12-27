В праздничные дни движение по центральным улицам Петербурга будет ограничено

В связи с проведением мероприятий, приуроченных к празднованию Дня России введутся ограничения на движение по центральным улицам Петербурга. Об этом 9 июня сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в связи с празднованием дня России, время движения транспорта по центральным улицам Петербурга изменится.



Движение будет ограничено с 08:00 9 июня до 20:00 12 июня на проезде вдоль площади Островского у Российской национальной библиотеки, а также от Невского проспекта до переулка Крылова.



По мимо этого, движение транспорта изменится в связи с проведением Фестиваля цветов. 12 июня с 14:00 до 15:00 перекроют движение по Невскому проспекту от Дворцовой набережной до наб. реки Фонтанки.



Управление Госавтоинспекции советует участникам движения заранее планировать свой маршрут.