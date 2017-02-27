Вход на Московский вокзал ограничили: на месте работает ОМОН

Очевидцы сообщают, что вход на Московский вокзал ограничили из-за учений по "разминированию взрывного утсройства". На месте работают специалисты ОМОНа.

Утром в понедельник, 27 февраля, главный вокзал Петербурга закрыли для посетителей. По словам свидетелей, на Московский вокзал ограничен вход. По предварительной информации, причиной неразберихи стало очередное сообщение о взрывном устройстве.

На месте уже работают сотрудники ОМОНа. Их автомобиль очевидцы заметили около одного из входов. По официальным данным, на главном вокзале города проходили учения. Заминирование было ложным.

В группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" пользователи обсуждают ситуацию. Многие негодуют, что тревога опять окажется ложной. В качестве доказательства, они вспоминают многочисленные ситуации, когда закрывали станции метрополитена и другие общественные места из-за забытых вещей.

В Северной столице часто закрывают станции метро из-за бесхозных предметов или анонимных сообщений. На прошлой неделе, например, станцию метро "Бухарестская" закрывали из-за подозрительной сумки. Инцидент произошел в утренний час пик, что отразилось на работе всей ветки.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Анастасия Счастливая