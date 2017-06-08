Огненное видео из Воронежа: Во дворе жилых дворов прорвало газовую трубу

Языки пламени достигали высоты 20ти метров

Накануне днем, 7 июня, у дома №48 на Московском проспекте произошел серьезный инцидент.

Рабочие при проведении земляных работ повредили газовую трубу, и началось возгорание. В службу МЧС поступил сигнал о возгорании в 12 часов 55 минут. На место пожара незамедлительно выехали пожарные расчеты. Из поликлиники и двухэтажных домов, которые находятся поблизости, были эвакуированы 35 человек.

Языки пламени достигали порой 2х десятков метров. На довольно большом расстоянии чувствовался жар от огня. Пожарные расчеты хоть и работали в специальных костюмах, им приходилось меняться каждые 2-3 минуты. Специфика тушения горящего газа заключается в том, что перекрывается подача газа на данный участок и дается выгореть оставшемуся газу. Иначе не избежать взрыва. Пока газ догорал, пожарные не допускали распространения огня на соседние здания. А затем в 13.45 полностью ликвидировали возгорание.

В результате пожара пострадавших нет.

Видео: ВК, Типичный Воронеж, YouTube/Пресс-служба ГУ МЧС России по Воронежской области