Огненное видео: В Ростове вспыхнул и сгорел дотла автомобиль

Полыхающий автомобиль на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону попал на видео

Сегодня рано утром, 24 января на проспекте Стачки в Ростове-на-Дону вспыхнула ВАЗ "десятка".

На диспетческий пункт МЧС в 7.50 поступило сообщение о загоревшемся автомобиле. Спасатели в составе 8 человек и двух автомобилей спецтехники прибыли на место возгорание через несколько минут. Очаг возгорания был локализован уже в 7.58 минут, а в 8.00 полностью потушен.

Очевидцы успели снять на фото и видео этот пожар и опубликовали в сети. На кадрах видео можно увидеть, как огонь охватил весь автомобиль, а языки пламени поднимаются вверх на несколько метров. Несмотря на быструю и слаженную работу спасателей, автомобиль выгорел полностью. При пожаре никто не пострадал. Причины и обстоятельства возгорания автомобиля выясняются.

Видео: Instagram/rostov_news

Фото: ВК/Ростов-на-Дону.главный