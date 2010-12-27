Официант украл кошелек в Пулково

Как сообщает пресс-служба УТ МВД России по СЗФО, на днях мужчина заявил в транспортную полицию "Пулково" о краже портмоне. По данным следствия, им оказался 23-летний официант общепита. Возбуждено уголовное дело.

Накануне мужчина сообщил о краже кошелька транспортным полицейским петербургского аэропорта.



В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что кражу совершил 23-летний официант местного общепита.

Следствие установило, что правонарушитель обнаружил кошелек во время рабочей смены, который, в свою очередь, лежал на столе в пункте предварительного досмотра. Рассчитывая на то, что за действиями молодого официанта никто не наблюдает, он совершил кражу. Общий ущерб потерпевшему составил 13 тысяч рублей.



В настоящий момент следователями линейного отдела МВД России в аэропорту "Пулково" возбуждено уголовное дело дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная со значительным ущербом гражданину». Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.