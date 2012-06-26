Европейский Университет: наше выселение противоречит поручению президента Путина

Ректор Европейского Университета рассказал о поддержке международных организаций и о поручении президента назвать один из залов вуза именем бывшего мэра СПб

Олег Хархордин сообщил о том, что все международные организации поддерживают Европейский университет в споре с Рособрнадзором. Также Европейский Университет во Флоренции написал ректору ЕУСПб, что не понимает, как один из лучших университетов в России смог оказаться в такой странной ситуации.

По словам Олега Хархордина, очень подозрительно то, что в июле неожиданно целая группа инициативных граждан начали отправлять письма о многочисленных нарушениях в ЕУСПб. Университет пережил 11 проверок, 9 из которых не подтвердились. Но проверки от Рособрнадзора и Комитета имущественных отношений привели к юридическим последствиям.

Ректор Европейского Университета признался, что ждет каких-то предложений, которые помогут решить их проблемы, от журналистов.

"Я думал, что сегодня будет отчасти момент истины, вы нам предложите интерпретации, на которые мы сможем ориентироваться. Потому что нам открыто никто не предлагал, что надо сделать, чтобы решить первую и вторую проблему", - говорит Олег Хархордин.

Ректор ЕУСПб заявил, что еще в 2015 году Владимир Путина распорядился назвать один из новых залов именем бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака.

"Я здесь вижу ситуацию, которая основывается на существующих законах и на использовании этих законов для достижения определенных целей, но я не вижу конкретной политической повестки дня, потому что президент дал четко понять, что он поддерживает университет в споре с Рособрнадзором. Что касается здания, было поручение от Владимира Путина, от июля 2015 года, губернатору Петербурга и министру образования помочь университету в перестройке здания, развития университета и назвать один зал именем Собчака", - говорит Олег Хархордин.

Видео: канал Piter.TV





