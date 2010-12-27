Среди 29 львов с дачи Кушелева-Безбородко нашли поддельного

Реставраторы обнаружили поддельного льва среди 29 скульптур, снятых для реставрации с ограды дачи Кушелева-Безбородко.

Реставраторы рассказали о ходе работ по восстановлению 29 львов, снятых с ограды дачи Кушелева-Безбородко. Специалисты комитета по охране памятников рассказали в четверг, 13 июля, что одна из скульптур оказалась поддельной.

Среди 29 скульптур одна оказалась не настоящей. В отличии от своих чугунных собратьев один лев оказался из дешевого силумина (сплав алюминия и кремния).

Оказалось, что десятый лев в советские годы исчез. Поэтому чиновники решили заменить его скульптурой из более дешевого материала. Образцом для льва стал один из его соседей. После текущей реставрации эксперты планируют вернуть десятому льву чугунное тело. Форму возьмут с других львов. Проблема только заключается в том, что у всех скульптур особенная морда, которые не повторяются.

Всех чугунных львов вернут на свои места к концу 2017 года. Но их покроют защитными конструкциями на время реставрации в здании дачи. Завершить реставрацию загородного дома Кушелева-Безбородко планируют к концу 2019 года.

Фото: Instagram / hitirina