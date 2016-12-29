Сутки один дома: 3х летний малыш погиб после поджога елки

Мать оставила своего 3х летнего сынишку на сутки дома одного. Малыш поджег искусственную елку и погиб от отравления продуктами горения.

Трагедия произошла в городе Губаха Пермской области. 30-летняя женщина оставила свего 3х летнего сынишку одного дома почти на сутки, заперев дверь на ключ. Оставшись один, ребенок поджег искусственную новогоднюю елку. В результате возгорания квартиру заполнил густой, едкий дым. Ребенок погиб от отравления продуктами горения.

Следственное управление Следственного комитета России по Пермскому краю сообщает, что возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Губахи по статье" "Причинение смерти по неосторожности". В настоящее время проводится комплекс мер по установлению всех причин и обстоятельств, приведших к трагедии. Будут выяснены все детали случившегося, установлены и привлечены к ответственности виновные лица. Бедет последовательно выяснена роль и дана правовая оценка не только действиям матери погибшего ребенка, но и деятельности должностных лиц госорганов, правомочных в защите прав и интересов несовершеннолетних.

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: Piter.TV