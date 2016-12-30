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Очевидец снял жуткое ДТП в Тюмени

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В Тюмени иномарка на огромной скорости врезалась в столб, погибли водитель и его жена.

 Серьезное ДТП случилось 7 января, в Тюмени. В 21:05 на перекрестке улиц Ямской у дома №115 и Аккумуляторной Range Rover врезался в столб. В аварии погибли два человека. Предполагают, что машины развили скорость до 160 километров в час. Range Rover, вероятно, ехал даже быстрее, так как пошел на обгон, завершившийся трагедией. Иномарка на огромной скорости въехала в столб, а не пострадавшая в аварии Audi проследовала дальше. В результате ДТП погиб водитель Range Rover, мужчина 37 лет, и его 35-летняя жена. Позже стало известно, что женщина была беременна.

Теги: авария в тюмени , дтп в тюмени , новости тюмени
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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