Очевидец снял жуткое ДТП в Тюмени

В Тюмени иномарка на огромной скорости врезалась в столб, погибли водитель и его жена.

Серьезное ДТП случилось 7 января, в Тюмени. В 21:05 на перекрестке улиц Ямской у дома №115 и Аккумуляторной Range Rover врезался в столб. В аварии погибли два человека. Предполагают, что машины развили скорость до 160 километров в час. Range Rover, вероятно, ехал даже быстрее, так как пошел на обгон, завершившийся трагедией. Иномарка на огромной скорости въехала в столб, а не пострадавшая в аварии Audi проследовала дальше. В результате ДТП погиб водитель Range Rover, мужчина 37 лет, и его 35-летняя жена. Позже стало известно, что женщина была беременна.