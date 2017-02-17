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Очевидец снял ужасное ДТП на трассе Омск-Павлодар

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Микроавтобус сгорел после столкновения с легковым авто.

 Сегодня днём произошла авария на трассе Павлодар-Омск. По словам очевидцев, столкнулись автомобили марки "Volkswagen Transporter" и "Nissan Cefiro". После столкновения микроавтобус загорелся. Людям чудом удалось выбраться из горящего транспорта. В результате столкновения пострадали водители автомашин, а также пассажир "Nissan Cefiro". Они получили травмы и госпитализированы в больницу. Трое пострадавших доставлены в больницу. Состояние двоих пострадавших мужчин 1959 и 1983 годов рождения оценивается как средней степени тяжести, еще один 55-летний пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Теги: авария омск , дтп омск , новости омска , омск , пожар в омске
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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