Очевидец снял ужасное ДТП на трассе Омск-Павлодар

Микроавтобус сгорел после столкновения с легковым авто.

Сегодня днём произошла авария на трассе Павлодар-Омск. По словам очевидцев, столкнулись автомобили марки "Volkswagen Transporter" и "Nissan Cefiro". После столкновения микроавтобус загорелся. Людям чудом удалось выбраться из горящего транспорта. В результате столкновения пострадали водители автомашин, а также пассажир "Nissan Cefiro". Они получили травмы и госпитализированы в больницу. Трое пострадавших доставлены в больницу. Состояние двоих пострадавших мужчин 1959 и 1983 годов рождения оценивается как средней степени тяжести, еще один 55-летний пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии.