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Очевидец снял ужасный торнадо в штате Алабама

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Торнадо на юге США унесли жизни 5 человек.

 2 декабря в штате Абамаба пронёсся мощный торнадо, сопровождающегося сильным дождём, шквалистым ветром и градом. Ненастная погода стала причиной гибели пяти человек. Смертоносный торнадо пронесся по городу Рехобет, который находится в юго-восточной части штата Алабама. В результате стихии падали деревья, сильный ветер сносил крыши домов. Всего, согласно предварительным данным Национальной метеорологической службы США, по штатам Алабама и Миссисипи в понедельник пронеслись шесть торнадо.

Теги: жертвы в сша , новости сша , торнадо в сша алабама
Категории: Лента новостей Происшествия

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