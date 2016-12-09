Очевидец снял ужасный торнадо в штате Алабама

Торнадо на юге США унесли жизни 5 человек.

2 декабря в штате Абамаба пронёсся мощный торнадо, сопровождающегося сильным дождём, шквалистым ветром и градом. Ненастная погода стала причиной гибели пяти человек. Смертоносный торнадо пронесся по городу Рехобет, который находится в юго-восточной части штата Алабама. В результате стихии падали деревья, сильный ветер сносил крыши домов. Всего, согласно предварительным данным Национальной метеорологической службы США, по штатам Алабама и Миссисипи в понедельник пронеслись шесть торнадо.