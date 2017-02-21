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Очевидец снял пожар в Москве на улице Люсиновская

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Пожар произошел в заброшенном здании.

 Сегодня в городе Москва, на Люсиновской улице возле управы Якиманка и РСА, очевидец снял пожар в заброшенном здании. Горело главное здание усадьбы купца Сушкина. На место прибыло бригада пожарной помощи и ликвидировала огонь. Полиция проводит проверку по факту возгорания. Сообщения о пострадавших не поступало.

Теги: горит москва , москва , новости москвы , пожар в москве , происшествия москвы
Категории: Лента новостей Происшествия

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