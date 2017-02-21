Очевидец снял пожар в Москве на улице Люсиновская

Пожар произошел в заброшенном здании.

Сегодня в городе Москва, на Люсиновской улице возле управы Якиманка и РСА, очевидец снял пожар в заброшенном здании. Горело главное здание усадьбы купца Сушкина. На место прибыло бригада пожарной помощи и ликвидировала огонь. Полиция проводит проверку по факту возгорания. Сообщения о пострадавших не поступало.

