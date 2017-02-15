Очевидец снял пожар со взрывами у авторынка в Челябинске

На возгорание прибыли 46 сотрудников экстренных служб.

Вечером 14 февраля в Челябинске произошел пожар. Огнем был охвачен торговый павильон возле авторынка в Советском районе на улице Новоэлеваторная. Сообщение о возгорании поступило в 21:34, пожарные на место прибыли уже через 4 минуты. Внутри павильона находились лакокрасочные материалы, существовала реальная угроза распространения огня на соседние ларьки. Никто из людей на пожаре не пострадал.