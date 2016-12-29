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Очевидец снял пожар на улице Декабристов в Омске

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На видео видно, как сильно полыхает квартира.

 В ночь на 5 декабря в городе Омск, горела квартира на улице Декабристов 155. На видео видно, как из окна извергает сильный огонь. По словам очевидца, он увидел пожар, когда уже полыхала вся квартира. На место прибыла одна бригада пожарной помощи. Во время тушения пожара дом был обесточен. Огонь удалось ликвидировать в течение часа. Сообщения о пострадавших не поступало. На месте проводится проверка по данному происшествию. 

Теги: новости омска , пожар дома в омске , пожар на декабристов в омске
Категории: Лента новостей Происшествия

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