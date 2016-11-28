Очевидец снял последствия ДТП под Нефтеюганском

В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб.

Сегодня в 11:20 на 707 километре автодороги "Тюмень-Ханты-Мансийск" в Нефтеюганском районе произошло столкновение 3-х транспортных средств: "МАЗа", "КамАЗа" и "Тойоты Камри". В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб. Движение транспортных средств организовано по одной полосе. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства произошедшего.