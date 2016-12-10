Очевидец снял падающий кран в Китае

4 человека погибли, еще 22 получили травмы.

В результате мощного шторма в среду, 1 марта, в восточной китайской провинции Цзянсу по меньшей мере четыре человека погибли и еще 22 получили травмы. Шторм, сопровождающийся сильными дождями, градом и громом, был классифицирован как 10-го уровня в 12-уровневой рейтинговой системе, где 12 номер присваивается в случае самого мощного ветра. В четверг ожидается ослабление ветра до 6 уровня.В уезде Фунин городского округа Яньчэн, где скорость ветра в среду вечером достигала 110 км /ч, на строительной площадке упал башенный кран, убив одного человека. Еще один человек в этом же уезде был убит упавшим рекламным щитом.