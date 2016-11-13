Очевидец снял на регистратор момент падения автомобиля в реку в Самаре

ДТП произошло вчера, 8 февраля, в 21:00 на улице Белорусской в Куйбышевском районе города Самара. Как сообщили в региональном ГУ МВД, 52-летний водитель автомобиля "Fiat Albea" ехал по улице Белорусской в направлении Обувной. На видео видно. как водитель превысил скорость, при въезде на мост, не справился с управлением и выехал на тротуар. В результате автомобиль снес ограждение моста, вылетел на лед реки Татьянки и перевернулся на крышу. Очевидцы сообщают, что водитель был трезвым. Мужчина получил незначительные травмы и смог сам обратиться в больницу.