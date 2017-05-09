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Очевидец снял момент убийства человека в Балакове

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В центре города мужчине перерезали горло.

 Вчера 8 мая в городе Балаково, Саратовской области очевидец снял момент убийства на свой видео регистратор. Инцидент случился на перекрестке улице Тарнавскай и проспекта Героев напротив торгового центра "Грин Хаус". По словам очевидцев, между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в результате чего один из них выхватил нож и нанес приятелю несколько ранений. Выяснилось, что у погибшего перерезано горло. По данному поводу проводится проверка. 

Теги: балаково , регистратор , убийство
Категории: Происшествия Лента новостей

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