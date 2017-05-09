Очевидец снял момент убийства человека в Балакове

В центре города мужчине перерезали горло.

Вчера 8 мая в городе Балаково, Саратовской области очевидец снял момент убийства на свой видео регистратор. Инцидент случился на перекрестке улице Тарнавскай и проспекта Героев напротив торгового центра "Грин Хаус". По словам очевидцев, между двумя мужчинами вспыхнула ссора, в результате чего один из них выхватил нож и нанес приятелю несколько ранений. Выяснилось, что у погибшего перерезано горло. По данному поводу проводится проверка.