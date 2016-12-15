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Очевидец снял как сбивают пешехода в Ростове-на-Дону

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Проезжающий мимо врач помог откачать пострадавшего.

 14 января в городе Ростов-на-Дону, на Лесопарковой улицы сбили человека. На видео видно, как от удара пешехода отбрасывает на несколько метров. Очевидцы сообщают, что проезжающий в этот момент врач, остановился и помог откачать его. Пострадавшего доставили в крайне тяжелом состояние в городскую больницу. Водитель снявший данный инцидент, говорит, что белый автомобиль ехал на большой скорости задолго до столкновения.

Теги: авария в ростове , дтп ростов , новости ростова , сбили человека в ростове
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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