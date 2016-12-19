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Очевидец снял, как сбивают человека в Мурманске

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Водитель пытался установить аварийный знак.

 Вчера, 17 февраля на Ленинградской улице города Мурманск произошло ужасное ДТП. На видео видно, как сбивают идущего к дороге водителя, который пытался выставить аварийный знак. К нему тут же подбежали оказывать помощь люди. Очевидцы сообщают, что на месте аварии была полицейская машина, но почему-то не включила "полицейские маячки". Так же сообщают, что трасса была очень скользкая, водители двигались со скоростью 30-40 км/ч.

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Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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