Очевидец снял, как сбивают человека в Мурманске

Водитель пытался установить аварийный знак.

Вчера, 17 февраля на Ленинградской улице города Мурманск произошло ужасное ДТП. На видео видно, как сбивают идущего к дороге водителя, который пытался выставить аварийный знак. К нему тут же подбежали оказывать помощь люди. Очевидцы сообщают, что на месте аварии была полицейская машина, но почему-то не включила "полицейские маячки". Так же сообщают, что трасса была очень скользкая, водители двигались со скоростью 30-40 км/ч.