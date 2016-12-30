Очевидец снял как сбивают человека на пешеходном в Волоколамске, Московской области

Женщина получила серьёзные травмы.

12 января в Волоколамске, Московской области очевидец запечатлел, как на пешеходном переходе сбивают человека. На видео видно,как пешеход ждёт пока проедут автомобили и начинает перебегать через дорогу, как вдруг его сбивает автомобиль. От удара пострадавшую откидывает на несколько метров. По словам очевидцев, женщина получила серьёзные травмы. По данному факту проводится проверка местными сотрудниками ГИБДД.