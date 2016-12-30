Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Сегодня, 18:18
0
kalbas90
330
Код вставки плеера

Очевидец снял как сбивают человека на пешеходном в Волоколамске, Московской области

0
 
 

Женщина получила серьёзные травмы.

12 января в Волоколамске, Московской области очевидец запечатлел, как на пешеходном переходе сбивают человека. На видео видно,как пешеход ждёт пока проедут автомобили и начинает перебегать через дорогу, как вдруг его сбивает автомобиль. От удара пострадавшую откидывает на несколько метров. По словам очевидцев, женщина получила серьёзные травмы. По данному факту проводится проверка местными сотрудниками ГИБДД.

Теги: авария москвы , дтп москвы , новости москвы
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5