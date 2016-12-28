Очевидец снял как сбили ребёнка на пешеходном переходе в Мичуринске

Мальчик отделался лёгкими телесными повреждениями и испугом.

27 декабря в 12 часов 15 минут на улице Герасимова города Мичуринска, водитель автомобиля «ВАЗ-21083», мужчина 1968 года рождения, допустил наезд на пешехода, мальчика 2006 года рождения, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу слева направо по ходу движения транспортного средства, после чего совершил наезд на стоявший на перекрестке автомобиль «Тойота Королла. В результате ДТП телесные повреждения получил пешеход, который был доставлен попутным транспортом в травмпункт ТОГБУЗ «Городская больница» города Мичуринска.