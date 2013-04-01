Очевидец снял горящий автомобиль в Тосно

Пожарные приехали когда уже половина автомобиля сгорело.

Вечером 22 декабря в городе Тосно, на дороге загорелся автомобиль. Очевидцы сообщали, что у автомобиля во время движение задымилось под капотом, водитель вышел, открыл капот и повалил огонь. Проезжающие рядом люди останавливались и пытались помочь потушить машину, но огонь им не подчинился. Пожарные приехали когда уже половина автомобиля сгорело. По данному происшествию проводится проверка.