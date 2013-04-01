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Очевидец снял горящий автомобиль в Тосно

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Пожарные приехали когда уже половина автомобиля сгорело.

 Вечером 22 декабря в городе Тосно, на дороге загорелся автомобиль. Очевидцы сообщали, что у автомобиля во время движение задымилось под капотом, водитель вышел, открыл капот и повалил огонь. Проезжающие рядом люди останавливались и пытались помочь потушить машину, но огонь им не подчинился. Пожарные приехали когда уже половина автомобиля сгорело. По данному происшествию проводится проверка.

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Категории: Лента новостей Происшествия

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