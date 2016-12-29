Вчера, 15 января на улице Боровой в Санкт-Петербурге очевидец снял момент аварии с участием пешехода. На видео видно, как водитель автомобиля не справившись с управлением вылетела на тротуар и сбила человека. Как сообщают очевидцы пострадавшая от вызова скорой помощи отказалась, говоря что ей нужно идти на работу. За рулём автомобиля находилась молодая девушка. По данному факту ДТП проводится проверка.
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Очевидец снял ДТП с наездом на пешехода в Питере
За рулём автомобиля находилась девушка.