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Очевидец снял ДТП с наездом на пешехода в Питере

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За рулём автомобиля находилась девушка.

 Вчера, 15 января на улице Боровой в Санкт-Петербурге очевидец снял момент аварии с участием пешехода. На видео видно, как водитель автомобиля не справившись с управлением вылетела на тротуар и сбила человека. Как сообщают очевидцы пострадавшая от вызова скорой помощи отказалась, говоря что ей нужно идти на работу. За рулём автомобиля находилась молодая девушка. По данному факту ДТП проводится проверка.

Теги: авария в санкт-петербурге , дтп в санкт-петербурге , новости санкт петербурга
Категории: Лента новостей Происшествия ДТП

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