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Тестирование системы дымоудаления на "Зенит-Арене" приняли за пожар
Сегодня, 14:02
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Asyaromanenkova
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Тестирование системы дымоудаления на "Зенит-Арене" приняли за пожар

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Очевидцы заметили дым, который валил из стадиона на Крестовском острове. Все тут же предположили, что на арене пожар. Но оказалось, что это тестирование систем.

В пятницу, 5 мая, столь популярный стадион на Крестовском острове вновь привлек к себе внимание. Люди увидели, что из крыши "Санкт-Петербург арены" валит дым. Сразу же возникли предположение, что там пожар.

Однако позже оказалось ,что ЧП совсем нет. На стадионе проводили тестирование дымоудаления накануне второго тестового матча 7 мая. Специально для тестирования на стадионе зажгли несколько файеров, а также армейские дымовые шашки. Все это контролировали специалисты МЧС и противопожарные бригады стадиона.

Тестирование системы дымоудаления на "Зенит-Арене" приняли за пожар

Проверка прошла успешно: дым вышел за нужное время.

Тестирование системы дымоудаления на "Зенит-Арене" приняли за пожар

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: зенит арена , новости спб , пожар на зенит арене , происшествия спб
Категории: Происшествия

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