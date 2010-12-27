Тестирование системы дымоудаления на "Зенит-Арене" приняли за пожар

Очевидцы заметили дым, который валил из стадиона на Крестовском острове. Все тут же предположили, что на арене пожар. Но оказалось, что это тестирование систем.

В пятницу, 5 мая, столь популярный стадион на Крестовском острове вновь привлек к себе внимание. Люди увидели, что из крыши "Санкт-Петербург арены" валит дым. Сразу же возникли предположение, что там пожар.

Однако позже оказалось ,что ЧП совсем нет. На стадионе проводили тестирование дымоудаления накануне второго тестового матча 7 мая. Специально для тестирования на стадионе зажгли несколько файеров, а также армейские дымовые шашки. Все это контролировали специалисты МЧС и противопожарные бригады стадиона.

Проверка прошла успешно: дым вышел за нужное время.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург