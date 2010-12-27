Очевидцы видели двух девочек рядом с мальчиком, упавшим с крыши на Белы Куна

Появились новые подробности страшного ЧП во Фрунзенском районе Петербурга.

Петербуржцы пишут в социальных сетях, что мальчик, упавший с крыши на улице Белы Куна, был в этом опасном месте не один. Очевидцы сообщают о загадочных девочках, которые якобы были неподалеку во время трагедия. Сначала пару подростков видели рядом с 11-летним петербуржцем на крыше девятиэтажки. Потом они, якобы, спустились на улицу и двинулись в сторону "Международной". Впрочем, никаких документальных подтверждений этой версии нет: только комментарии пользователей в социальных сетях.

Некоторые петербургские СМИ предположили, что речь идет о друзьях мальчика, упавшего с крыши. По одной из версий, трое друзей развлекались тем, что прыгали по крышам и снимали это на фото. Один из неудачных прыжков вполне мог закончится падением ребенка. Впрочем, это тоже только предположение журналистов и соседей. Более того, это необъясняет непрофессионализм местных коммунальщиков, которые не защитили крышу девятиэтажки от проникновения несовершеннолетних.

А вот как описывает случившееся одна из возможных свидетелей ЧП:

Ранее канал Piter.TV писал, что врачи спасают 11-летнего мальчика, который упал с крыши девятиэтажки на Белы Куна. ЧП произошло в 16 часов дня на улице Белы Куна в доме №20, корпус 1. По последним данным, пострадавший находится в тяжелом состоянии в больнице имени Раухфуса.