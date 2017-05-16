Очевидцы в Сети показали сумку, из-за которой закрывали «Невский», и труп на «Сенной»

"Невский" открыли для пассажиров спустя полчаса после закрытия

Утром вторника, 16 мая 2017 года, сразу на двух станциях метро в Петербурге произошли ЧП: на "Невском проспекте" в вестибюле обнаружили бесхозный предмет, и станцию пришлось на полчаса закрывать для проверки, а на "Сенной площади" утром умер мужчина.

Как рассказали в пресс-службе ГУП "Петербургский метрополитен", станцию метро "Невский проспект" закрыли для входа и выхода в 8.35 утра. Там у одной из колонн обнаружился забытый невесть кем черный портфель.

Поезда шли мимо без остановки. В 9:02 после проверки, которая ничего опасного не показала, станцию открыли. Фотографией "виновника" переполоха поделился в сообществе spb_today один из подписчиков.

А на "Сенной площади" на ступеньках перехода между станцией метро умер мужчина. Обстоятельства происшествия неизвестны. Личность умершего устанавливается.

Видео: архив

Фото: spb_today