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Очевидцы: в Петербурге снова эвакуировали Охта-Молл

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По некоторым данным, причиной эвакуации стали учения

Утром в четверг, 16 февраля 2017 года, очевидцы в сообществе spb_today рассказали об эвакуации торгово-развлекательного центра "Охта-Молл". По словам свидетелей происшествия, случилось это около девяти часов утра четверга.
 
 
По мнению одних пользователей, в ТРК поступил звонок о якобы заложенной на его территории бомбе. По версии других – речь идет о плановых пожарных учениях.
 
 
Напомним, это вторая эвакуация "Охта-молла" за месяц. В прошлый раз посетителей и сотрудников ТРК эвакуировали в первых числах февраля. Тогда подписчики сообщества spb_today рассказали о том, что по неясной причине около девяти часов утра эвакуировали весь персонал ТРК "Охта-молл". По предварительным данным, там проводилась учебная пожарная тревога.
 
Видео: из архива    
Теги: охта-молл , петербург , эвакуация
Категории: Новости СПб Происшествия

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