Очевидцы: в Петербурге снова эвакуировали Охта-Молл

По некоторым данным, причиной эвакуации стали учения

Утром в четверг, 16 февраля 2017 года, очевидцы в сообществе spb_today рассказали об эвакуации торгово-развлекательного центра "Охта-Молл". По словам свидетелей происшествия, случилось это около девяти часов утра четверга.

По мнению одних пользователей, в ТРК поступил звонок о якобы заложенной на его территории бомбе. По версии других – речь идет о плановых пожарных учениях.

Напомним, это вторая эвакуация "Охта-молла" за месяц. В прошлый раз посетителей и сотрудников ТРК эвакуировали в первых числах февраля. Тогда подписчики сообщества spb_today рассказали о том, что по неясной причине около девяти часов утра эвакуировали весь персонал ТРК "Охта-молл". По предварительным данным, там проводилась учебная пожарная тревога.