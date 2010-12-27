В отделе полиции на Васильевском острове горели бумаги уголовного розыска

Стали известны причины в отделении полиции №16 на Васильевском острове.

Сегодня днем, 8 февраля, в Петербурге горел один из участков полиции на Васильевском острове. По данным "Фонтанки", речь идет о 16-м отделе Управления МВД по городу, расположенном на 19-й линии в здании дома №10. Пожар разгорелся в районе 12 часов, а уже к 12.51 был полностью потушен четырьмя расчетами спасателей. Большая часть сотрудников полции на это время покинула здание, а движение автомобилей по 19-й линии было частично перекрыто.

Сообщается, что причиной ЧП стало возгорание в одном из кабинетов уголовного розыска. По данным СМИ, в нем горели некие бумаги: то ли важные документы, то ли обычная канцелярия. В социальных сетях уже появились шутки о том, что у силовиков "дела горели". Однако никаких доказательств того, что речь идет о намеренном уничтожении важных документов, пока что нет. Известно, что в ходе пожара никто из полицейских не пострадал. В социальных сетях уже появились фотографии с места происшествия.

По состоянию на 13.50 движение автомобилей рядом с домом #10 все еще было перекрыто.