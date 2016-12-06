Очевидцы сняли на видео пожар в частной гостинице в Сочи

Сегодня днем, 18 января, в Сочи вспыхнула частная гостиница. Страшный пожар был виден за сотни метров.

Утренний пожар в Сочи попал на видео. Возгорание в частной гостинице сняли на мобильные телефоны местные жители. Судя по уникальным кадрам, речь идет о весьма серьезном бедствии. В кадр попало частное здание, полностью охваченное огнем. По словам свидетелей, черный дым и языки пламени были видны далеко от района ЧП. По последним данным, возгорание произошло на улице Пионерской. Здесь горел частный четырехэтажный дом. В социальных сетях люди пишут, что в этом здании долгое время располагалась частная гостиница.

Как пишет местная редакция "Московского комсомольца", источник огня находился на крыше или на верхнем этаже. Благодаря этому все жильцы успели оперативно покинуть дом и вынести важные вещи. Уже к обеду пожар был полностью потушен, огонь успел повредить 300 квадратных метров пространства.. Информация о пострадавших в ходе несчастия отсутствует. Причины ЧП выясняются. Ранее мы писали, что насильник-рецидивист сгорел на пожаре в Ваганово.

Видео: Артем Глазунов, VK