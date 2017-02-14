Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Происшествия
Сегодня, 13:23
0
Asyaromanenkova
210
Код вставки плеера

Очевидцы сняли на видео полыхающий молоковоз на КАД

0
 
 

На внутреннем кольце КАД загорелась фура с цистерной. Огонь охватил кабину грузовика. Очевидцы выкладывают фотографии и видео инцидента.

Во вторник, 14 февраля, на внутреннем кольце КАДа произошло ЧП с грузовиком. Недалеко от съезда с Руставели загорелась кабина цистерны. Автомобиль двигался в сторону Мурманского шоссе.

Огонь полностью охватил кабину. Но на кузов не перекинулся. Возгорания было настолько сильным, что фура превратилась в огненный шар. Дым от пожара был виден издалека.

Очевидцы сняли на видео полыхающий молоковоз на КАД

На место вызвали экстренные службы. Спасатели подоспели и потушили кабину. Хотя от нее не осталось уже почти ничего. Зато это помогло избежать распространения огня на другие машины. Сейчас автомобиль проливают.

По словам очевидцев, в цистерне было загружено молоком. Водители жалуются, что на кольцевой автодороге из-за инцидента собралась пробка.

Очевидцы сняли на видео полыхающий молоковоз на КАД

Очевидцы сняли на видео полыхающий молоковоз на КАД

Очевидцы сняли на видео полыхающий молоковоз на КАД

Очевидцы сняли на видео полыхающий молоковоз на КАД

Это возгорание не единственное в Петербурге за сегодняшний день. Недавно мы сообщали, что появились фото пожара на Митрофаньевском шоссе в Петербурге. Огонь охватил крупное складское помещение.

Фото: ВКонаткте / ДТПИ и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Мегаполис

Теги: кад , молоковоз , мчс , новости спб , огонь , пожар
Категории: Происшествия

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Piter.TV рекомендует
Загрузка...

Спорт Экспресс

5