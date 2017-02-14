Очевидцы сняли на видео полыхающий молоковоз на КАД

На внутреннем кольце КАД загорелась фура с цистерной. Огонь охватил кабину грузовика. Очевидцы выкладывают фотографии и видео инцидента.

Во вторник, 14 февраля, на внутреннем кольце КАДа произошло ЧП с грузовиком. Недалеко от съезда с Руставели загорелась кабина цистерны. Автомобиль двигался в сторону Мурманского шоссе.

Огонь полностью охватил кабину. Но на кузов не перекинулся. Возгорания было настолько сильным, что фура превратилась в огненный шар. Дым от пожара был виден издалека.

На место вызвали экстренные службы. Спасатели подоспели и потушили кабину. Хотя от нее не осталось уже почти ничего. Зато это помогло избежать распространения огня на другие машины. Сейчас автомобиль проливают.

По словам очевидцев, в цистерне было загружено молоком. Водители жалуются, что на кольцевой автодороге из-за инцидента собралась пробка.

Это возгорание не единственное в Петербурге за сегодняшний день. Недавно мы сообщали, что появились фото пожара на Митрофаньевском шоссе в Петербурге. Огонь охватил крупное складское помещение.

Фото: ВКонаткте / ДТПИ и ЧП Санкт-Петербург

Видео: Youtube / Мегаполис