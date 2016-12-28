Очевидцы сняли на видео детей, бегающих по тонкому льду на Бухарестской

При этом автор видео обращает внимания, что одна девочка из компании не вышла на лед, а когда товарищи выбежали на середину водоема и вовсе ушла с берега.

Горожане сняли на видео опасные развлечения школьников. Компания детей облюбовала для игр карьер около магазина "Лента" на Бухарестской улице. Четверо подростков сначала спустились на лед у самого берега. Они ногами пинали тонкую корочку, которой покрылись полыньи. Две девочки вдвоем около большой промоины рассматривали что-то (видимо проверяли толщину льда). В это время мальчики уже носились почти по всему озеру, едва не проваливаясь в тонких местах.

В какой-то момент ребята убедили подруг, что лед безопасен. Поэтому компания пошла к середине карьера. Они прыгали и размахивали руками. Наверное, они пытались позвать с собой третью девочку. Она все время стояла на берегу и не ступала на лед. Когда ее товарищи ушли достаточно далеко от берега, девочка развернулась и пошла вдоль берега.

Мнение пользователей группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" сильно разделились. Одни ругали детей за безрассудство и их родителей за отсутствие воспитания. Другие вспоминали свои школьные проделки и напоминали, что карьер не глубокий. Еще часть комментаторов набросились на автора видео, который, по их мнению, должен был что-то предпринять, а не снимать детей на камеру.

Видео: Youtube / Мегаполис