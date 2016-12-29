Очевидцы сняли лобовое столкновение грузовика с алкоголем и фуры под Пермью

Серьезная авария произошла на 58-ом километре трассы между Пермью и Екатеринбургом. ДТП записал видеорегистратор следующей за ними машины.

Авария с участием двух грузовиков произошла на уральской трассе между Пермью и Екатеринбургом 10 января. На 58-ом километре столкнулись грузовик с алкоголем и фура. Скорее всего ,столкновение произошло, когда водитель фуры пошел на обгон по встречной полосе, не убедившись в безопасности маневра. В результате два грузовика сошлись лоб в лоб.

От удара машины откинуло и развернуло. Шедшая на обгон машина улетела на обочину Движение на трассе было затруднено. Кабина фуры заметно покорежилась. Повредилась и передняя часть грузовика алкомаркета.

Несмотря на ужасающие повреждения автомобилей водителям, кажется, повезло. Информации о погибших или пострадавших нет.

Накануне вечером поторопившийся водитель сбил женщину на улице Ленсовета в Петербурге. Пострадавшая спешила на трамвай. А водитель хотел успеть на желтый сигнал светофора. Точной информации о травмах женщины нет. Но очевидцы видели, что у нее была разбита голова.

Видео: bat_Tv