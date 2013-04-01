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Новости Лента новостей Происшествия ДТП
Вчера, 23:06
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Очевидцы: сбитый на Литейном школьник лежал не двигаясь

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По словам очевидцев, мальчик попал под колеса автомобиля на Литейном проспекте недалеко от моста

Вечером в пятницу, 23 декабря 2016 года, на Литейном проспекте в Петербурге автомобиль сбил пешехода. По словам очевидцев, мальчик получил серьезные травмы и был в шоковом состоянии. Однако официального подтверждения этой информации не было.

«Ребенок лежал на трамвайных рельсах на спине и не двигался. Как будто замер. На голове лежал портфель. «Скорая» приехала без мигалок. Водитель, видимо, который сбил, вышел из своего авто и показал рукой в сторону ребенка и врачи неспешно пошли в его сторону. Место ДТП это начала моста, где ВМА или что там...», – прокомментировал один из свидетелей происшествия.

Истинные обстоятельства дорожной аварии уточняются. Информацию о состоянии здоровья мальчика также предстоит узнать у медиков.

Видео: архив

Теги: авария , дтп , дтп петербург , литейный проспект , петербург , сбили школьника
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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