Очевидцы рассказали, зачем мужчина прыгнул под поезд на станции метро "Площадь Восстания"

В Сети появились подробности чрезвычайного происшествия в петербургском метро. На станции "Площадь Восстания" молодой мужчина прыгнул на рельсы перед тормозящим поездом.

В социальных сетях появились подробности истории с прыжком молодого мужчины на рельсы метро на "Площади Восстания". Один из очевидцев рассказал, что парень в белых штанах и черной куртке бросился вниз, чтобы спасти свою сумку. Якобы у него из рук выпала барсетка, и петербуржец, рискуя жизнью, спустился на рельсы за ценной вещью. При этом мужчина не успел вылезти наверх до прибытия поезда: его спасло только то, что машинист вовремя остановил гигантскую машину.

На фото с места ЧП видно, что поезд затормозил в 4-5 метрах от "опасного парня". На других кадрах можно разглядеть огромную толпу, котрая скопилась на платформе "Площади Восстания". Это не только зеваки - дело в том, что из-за экстренного торможения, интервал движения поездов по "красной ветке" серьезно увеличился. И на платформах самых популярных станций образовались крупные заторы из людей, спешащих домой с работы.

Уже известно, что "прыгуна за сумкой" вскоре подняли на платформу представители полиции и метрополитена. Для этого вниз на рельсы спустили специальную лесенку. Отметим, что во время пребывания на "дне метро" мужчина в белых штанах много хихикал и почему-то садился на коротчки, изображая из себя гопника.