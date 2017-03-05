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Оторвемся по-питерски: Очевидцы рассказали подробности перестрелки на Савушкина

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Поздним вечером субботы на севере Петербурга стреляли в мужчину

Поздним вечером субботы, 4 марта 2017 года, на севере Петербурга, на улице Савушкина, произошла перестрелка. По предварительным данным, там неизвестные открыли стрельбу из огнестрельного оружия. Пострадал мужчина. Сообщается, что он выжил, раненого, его увезла с места происшествия карета скорой помощи.

– Во дворе дома на улице Савушкина, в доме №123, корп. 5, стрельба, говорят неизвестные ждали мужчину из парадной. Скорая,реанимация и куча полиции все оцеплено. – рассказал один из подписчиков сообщества spb_today. – Девушка проезжала по двору у дома, по дороге полз окровавленный мужчина, к ней подошли и сказали объехать дословно "автомат", не видела, что там лежало, ей показалось в общем кого-то подстрелили, не стала задерживаться, за ней прямо ехали полицейские к месту происшествия.

На месте происшествия до поздней ночи работали сотрудники правоохранительных органов. Очевидцы рассказывали о большом количестве полицейских во дворе дома. Другие подробности инцидента выясняются.

Видео: архив

Теги: перестрелка , петербург , стрельба , улица савушкина
Категории: Новости СПб Криминальные происшествия

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