Очевидцы рассказали, как на Васильевском острове полностью сгорел автомобиль с людьми в салоне

Автомобиль отечественного производства загорелся и полностью выгорел в Петербурге днем. ЧП произошло на одной из тихих улиц Васильевского острова.

Сегодня днем, 16 января, в районе 15 часов на 15-й линии Васильевского острова загорелся автомобиль отечественного производства. "Четверка" цвета "зеленый наутилус" вспыхнула и практически полностью выгорела за 30-40 минут. Огонь целиком охватил транспортное средство и только чудом не задел соседние машины на этой же обочине. По словам очевидцев, внутри машины в момент пожара находились люди.

да только что там проходил, как я понял, бомжи какие-то там жили, в раздолбаных жигулях, видать незнаю, или покурили неудачно в них, или решили костёр там бахнуть и рвануло всё, или просто проводка загорелась, в виду того, что на свалку пора уже давно. В общем куча ментов, пожарных, скорых. Ну и ДПСники по 14-15 линии проезд полностью перекрыли, - пишет Никита Суровый.

Когда на место ЧП приехали пожарные, то автомобиль уже догорал. Позже в социальных сетях появились фотографии "четверки" во время пожара и после него. Видно, что пламя серьезно изуродовало транспортное средство: вряд ли теперь оно подлежит восстановлению. Все те же свидетели пожара написали, что мужчина из машины скончался от ожогов, а женщина получила серьезные травмы. Впрочем, эти факты нуждаются в дополнительном подтверждении.

Кроме того, комментаторы в социальных сетях испугались за красную BMW, припаркованную рядом. Но, как видно по фотографиям, она практически не пострадала от автомобильного пожара.

Ранее мы писали, как на Парашютной в мощном пожаре полностью сгорела кабина КАМАЗа.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург