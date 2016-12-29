Очевидцы: ночью на Восстания из машины расстреляли человека

У ТРК "Галерея" в ночь на среду была стрельба

В ночь на четверг, 28 декабря 2016 года, в самом центре Петербурга, на площади Восстания, у ТРК "Галерея", горожане слышали стрельбу. Как рассказали очевидцы в сообществе spb_today, случилось это вскоре после полуночи. По предварительным данным, человека расстреляли из проезжавшего по Лиговскому проспекту автомобиля.

– Убили человека. На площади Восстания, напротив "Галереи". – прокомментировал опубликованные фотографии свидетель произошедшего. – Говорят, были слышны выстрелы.

Сообщалось также, что после того, как раздалось несколько выстрелов, на площади у ТРК "Галерея" осталось лежать его неподвижное тело. На место происшествия быстро прибыла полиция. Обстоятельства происшествия уточняются.

Видео: архив

Фото: spb_today