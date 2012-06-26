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Видео: невнимательная дама протаранила полицейское авто

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ДТП с участием полицейской машины произошло в Приморском районе Петербурга

В Сети появилось видео, сделанное на месте аварии в Приморском районе Петербурга. Там рассеянная девушка на "Ниссане" протаранила полицейский автомобиль – несмотря на то что у последнего горели проблесковые маячки.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел вчера около 07:00 на пересечении проспектов Сизова и Испытателей. 37-летняя Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Nissan, не заметила дорожных знаков, а также спецсигналов полицейской машины, в результате чего произошло столкновение.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

Видео: spb_today 

Теги: дтп , дтп с полицейским автомобилем , петербург , приморский район
Категории: Новости СПб ДТП

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