Видео: невнимательная дама протаранила полицейское авто

ДТП с участием полицейской машины произошло в Приморском районе Петербурга

В Сети появилось видео, сделанное на месте аварии в Приморском районе Петербурга. Там рассеянная девушка на "Ниссане" протаранила полицейский автомобиль – несмотря на то что у последнего горели проблесковые маячки.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел вчера около 07:00 на пересечении проспектов Сизова и Испытателей. 37-летняя Женщина, находившаяся за рулем автомобиля Nissan, не заметила дорожных знаков, а также спецсигналов полицейской машины, в результате чего произошло столкновение.

Отмечается, что в результате аварии никто не пострадал.

Видео: spb_today