Очевидцы: на Софийской перевернулся "Опель", есть пострадавшие

Красный "Опель Астра" перевернулся и снес несколько ограждений

Вечером пятницы, 3 февраля 2017 года, на юге Петербурга произошла страшная дорожная авария. Там, по свидетельствам очевидцев, красный "Опель Астра" перевернулся на крышу, перед этим протаранив несколько дорожных ограждений.

– На Софийской ул напротив дома 57 красный Опель Астра перевернулся, снеся метров 10 ограждения, 1 человек лежит на асфальте без движения, – прокомментировал один из свидетелей происшествия.

Другой свидетель рассказал, что существует вероятность того, что водитель и пассажир перевернувшегося автомобиля были пьяны. Однако официального подтверждения этой информации не поступало.

Видео: spb_today