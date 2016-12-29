Очевидцы: на Луначарского женщина на иномарке насмерть сбила пешехода

Женщина за рулем иномарки сбила пешехода на проспекте Луначарского. От полученных травм мужчина кончался на месте.

Смертельная авария произошла около дома 54 на проспекте Луначарского. Как рассказывают очевидцы, женщина на Renault Logan наехала на пешехода. Инцидент произошел в районе шести часов вечера. Мужчина получил серьезные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Тело погибшего накрыли простыней.

Из-за аварии был перекрыт проезд. Видимо, участники ДТП дожидались экстренных служб. Специалистов полиции и врачей. Подробностей аварии пока нет. По рассказам свидетелей, водитель очень сильно нервничала из-за случившегося.

Намного ранее в понедельник на Парнасе фура вырвала дверь легковушке. При неизвестных обстоятельствах столкнулись грузовик и иномарка. В итоге у последней поврежден капот, бампер. А пассажирская дверь вырвалась с конем и повисла на колесе у тяжеловоза. От удара сработали подушки безопасности. К счастью, никто не пострадал. И удивленный водитель дожидался инспектора в своей поврежденной машине.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург