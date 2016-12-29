Очевидцы: на Луначарского женщина на иномарке насмерть сбила пешехода

Смертельная авария произошла около дома 54 на проспекте Луначарского. Как рассказывают очевидцы, женщина на Renault Logan наехала на пешехода. Инцидент произошел в районе шести часов вечера. Мужчина получил серьезные травмы, которые оказались несовместимы с жизнью. Тело погибшего накрыли простыней.
Из-за аварии был перекрыт проезд. Видимо, участники ДТП дожидались экстренных служб. Специалистов полиции и врачей. Подробностей аварии пока нет. По рассказам свидетелей, водитель очень сильно нервничала из-за случившегося.
Намного ранее в понедельник на Парнасе фура вырвала дверь легковушке. При неизвестных обстоятельствах столкнулись грузовик и иномарка. В итоге у последней поврежден капот, бампер. А пассажирская дверь вырвалась с конем и повисла на колесе у тяжеловоза. От удара сработали подушки безопасности. К счастью, никто не пострадал. И удивленный водитель дожидался инспектора в своей поврежденной машине.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП Санкт-Петербург