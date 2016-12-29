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На Красносельском шоссе иномарка на скорости сбила пешехода, который попытался сократить путь
Сегодня, 9:08
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Ustsova
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На Красносельском шоссе иномарка на скорости сбила пешехода, который попытался сократить путь

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Под колеса легковушки угодил мужчина, перебегавший дорогу вне зебры. Горе-пешехода госпитализировали с тяжелыми травмами.

Накануне, 20 января, около одиннадцати часов вечера в Горелово сбили пешехода. Инцидент произошел около дома по Красносельскому шоссе, 4. Предположительно, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Вероятно, он хотел срезать путь и сэкономить время, однако вместо этого угодил под колеса легковушки.

Очевидцы аварии тут же вызвали спасательные службы. На место ДТП выехали несколько машин скорой помощи, сотрудники дорожной полиции и пожарные. Пострадавшего с тяжелейшими травмами в срочном порядке доставили в больницу. 

В данный момент выясняют детали случившегося. Во избежание трагических последствий не нарушайте ПДД и соблюдайте скоростной режим. Ранее мы сообщали, что легковушка задавила 11-летнего ребенка в одном из дворов в Перми.

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Категории: Лента новостей Новости России Новости СПб

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