На Красносельском шоссе иномарка на скорости сбила пешехода, который попытался сократить путь

Под колеса легковушки угодил мужчина, перебегавший дорогу вне зебры. Горе-пешехода госпитализировали с тяжелыми травмами.

Накануне, 20 января, около одиннадцати часов вечера в Горелово сбили пешехода. Инцидент произошел около дома по Красносельскому шоссе, 4. Предположительно, мужчина перебегал дорогу в неположенном месте. Вероятно, он хотел срезать путь и сэкономить время, однако вместо этого угодил под колеса легковушки.

Очевидцы аварии тут же вызвали спасательные службы. На место ДТП выехали несколько машин скорой помощи, сотрудники дорожной полиции и пожарные. Пострадавшего с тяжелейшими травмами в срочном порядке доставили в больницу.

В данный момент выясняют детали случившегося. Во избежание трагических последствий не нарушайте ПДД и соблюдайте скоростной режим. Ранее мы сообщали, что легковушка задавила 11-летнего ребенка в одном из дворов в Перми.