Очевидцы: на Долгоозёрной мажоры на "Хаммере" насмерть сбили пешехода

В Приморском районе ночью произошло ДТП со смертельным исходом

Очевидцы в сообществе spb_today рассказали о трагическом ДТП, произошедшем на углу Долгоозёрной улицы и Комендантского проспекта. Как сообщается, вскоре после полуночи в четверг, 19 января 2017 года, там "Хаммер" сбил пешехода. По предварительным данным, человек погиб.

«Мажоры на хаммере сбили пешехода на углу перекрестка Долгоозёрной и Комендантского», –написал очевидец.

Кроме того, в Сети были опубликованы фотографии с места аварии, а также видеозапись с автомобильного регистратора, сделанная парой часов ранее. На ней, согласно свидетельству очевидца, "Хаммер" ведет себя на дороге рискованно, создает опасные ситуации на трассе.

Со стороны ГИБДД официальных комментариев о происшествии на момент публикации материала не поступало. Информация о смерти пешехода также ожидает опровержения или подтверждения.

Видео, фото: spb_today