Очевидцы: Женщина на Lexus заблокировала дорогу пожарным в Петербурге

Еще накануне вечером, в воскресенье, 15 января 2017 года, в сообществе spb_today очевидцы рассказали о том, что некая дама заблокировала пожарным проезд к месту возгорания. Водительница, сидевшая за рулем Lexus, не давала проехать машине пожарных.
Свидетели происшествия горько шутили, что даме не дают покоя лавры водительницы из Петропавловска-Камчатского (напомним, там экипаж скорой спешил к пациенту, из-за заблокировавшей его машины опоздал на 10 минут, и пациент умер).
Произошел инцидент в Петербурге, на улице Оптиков.
– Девица на Лексусе не дает проехать МЧС и скорой со словами "это не мой дом, мне пофиг", – рассказали очевидцы происшествия.
Со своей стороны в пресс-службе МЧС сообщили, что информации о том, что кто-то мешал проезду пожарных, не поступало. В ведомстве уточнили, что пожар на Оптиков ликвидировали в штатном режиме, сведений о пострадавших в происшествии не поступало.
Видео: из архива
Фото: Spb_today
Куча мужиков, надо было на обочину перевернуть этот Лексус вместе с ней.
Очередная мразь....