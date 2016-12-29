Очевидцы: Женщина на Lexus заблокировала дорогу пожарным в Петербурге

Вечером в воскресенье спасатели не могли добраться до пожара на улице Оптиков

Еще накануне вечером, в воскресенье, 15 января 2017 года, в сообществе spb_today очевидцы рассказали о том, что некая дама заблокировала пожарным проезд к месту возгорания. Водительница, сидевшая за рулем Lexus, не давала проехать машине пожарных.

Свидетели происшествия горько шутили, что даме не дают покоя лавры водительницы из Петропавловска-Камчатского (напомним, там экипаж скорой спешил к пациенту, из-за заблокировавшей его машины опоздал на 10 минут, и пациент умер).

Произошел инцидент в Петербурге, на улице Оптиков.

– Девица на Лексусе не дает проехать МЧС и скорой со словами "это не мой дом, мне пофиг", – рассказали очевидцы происшествия.

Со своей стороны в пресс-службе МЧС сообщили, что информации о том, что кто-то мешал проезду пожарных, не поступало. В ведомстве уточнили, что пожар на Оптиков ликвидировали в штатном режиме, сведений о пострадавших в происшествии не поступало.

Видео: из архива

Фото: Spb_today