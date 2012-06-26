Очевидцы: В Петербурге даму эвакуировали вместе с автомобилем

Эвакуаторы не смогли выманить водительницу из автомобиля

В Петербурге очевидцы рассказали о странном происшествии на проспекте Большевиков. Там днем во вторник, 31 января 2017 года, дама – водительница внедорожника пыталась не позволить эвакуировать ее автомобиль. В результате машину погрузили на эвакуатор вместе с хозяйкой.

Девушку эвакуировали в месте с машиной на проспекте Большевиков, - выложили фото в паблик "ДТП и ЧП / Петербург" в 16:39 свидетели странного случая.

- Не имеют права эвакуировать, если есть владелец, - писали в комментариях под фото в паблике в соцсети.

Серию фотографий опубликовали свидетели происшествия в сообществе spb_today.

При этом чем кончилась история с эвакуацией внедорожника отчаянной блондинки, не сообщается.

Фото: spb_today

Видео: архив