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Стала известна причина стрельбы с ранеными у "Лесной"

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Очевидцы: У «Лесной» человек получил огнестрельное ранение в живот

Около шести часов вечера пятницы, 30 декабря 2016 года, невдалеке от станции метро "Лесная" в Петербурге снова стреляли. Там, как сообщали очевидцы в сообществе spb_today, некий мужчина получил два ранения в живот из огнестрельного оружия.

«По слухам, два огнестрела в живот», - пишут в социальных сетях. 

На месте работает бригада скорой помощи и полицейские. Они ищут гильзы в районе происшествия.

Позже выяснилось, что огонь открыли стражи порядка. Они пытались задержать участников драки у дома № 7 по Парголовской улице. 

Напомним, накануне в Петербурге, в самом центре, у ТРК  "Галерея" неизвестные из автомобиля расстреляли прохожего.

Видео: архив 

Теги: метро лесная , петербург , полиция , стрельба , стрельба у метро
Категории: Новости СПб Происшествия Криминальные происшествия

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