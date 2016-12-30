Стала известна причина стрельбы с ранеными у "Лесной"

Очевидцы: У «Лесной» человек получил огнестрельное ранение в живот

Около шести часов вечера пятницы, 30 декабря 2016 года, невдалеке от станции метро "Лесная" в Петербурге снова стреляли. Там, как сообщали очевидцы в сообществе spb_today, некий мужчина получил два ранения в живот из огнестрельного оружия.

«По слухам, два огнестрела в живот», - пишут в социальных сетях.

На месте работает бригада скорой помощи и полицейские. Они ищут гильзы в районе происшествия.

Позже выяснилось, что огонь открыли стражи порядка. Они пытались задержать участников драки у дома № 7 по Парголовской улице.

Напомним, накануне в Петербурге, в самом центре, у ТРК "Галерея" неизвестные из автомобиля расстреляли прохожего.

Видео: архив