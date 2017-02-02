Очевидцы: При пожаре в Купчино погиб мужчина

Официально о жертвах возгорания на Софийской в МЧС не сообщали

Поздним вечером четверга, 2 февраля 2017 года, на Софийской улице в Купчино спасатели тушили серьезный квартирный пожар. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС, информация о возгорании поступила на пульт дежурного в 21.46.

Пожар начался в одной из квартир многоэтажного дома по адресу Софийская улица, 35, корп. 3; в ведомстве не сообщали о пострадавших, однако имеются сведения о том, что в результате пожара погиб мужчина. Он получил многочисленные ожоги, несовместимые с жизнью.

Фотографиями с места происшествия поделились подписчики сообщества spb_today